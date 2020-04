Presiding Bishop Michael Curry’s Word to the Church: What Would Love Do?

[April 29, 2020] A Word to the Church regarding the rubric of love during the COVID-19 pandemic from the Presiding Bishop of The Episcopal Church:

In the midst of this COVID-19 pandemic, we are now at another one of those threshold moments when important and significant decisions must be made on all levels of our global community for the good and the well-being of the entire human family. In this moment, I would ask you to allow me to share with you a Word to the Church: What Would Love Do? (Way of Love companion resources available here.)

A Word to the Church

The Easter Season A.D. 2020

“What Would Love Do?”Jesus calls us; o’er the tumult

of our life’s wild, restless sea,

day by day his clear voice soundeth,

saying, “Christian, follow me”Text of Hymn 549, verse 1 – Cecil Frances Alexander (1818-95), alt.

Throughout the Book of Common Prayer there are rubrics, those small or italicized words that don’t always catch our eye, that provide direction and guidance for how a liturgy or service is to be conducted. Rubrics tell us what must be done and what may be done. They limit us and they give us freedom. They require us to exercise our judgment. And when we are at our best, we exercise this judgment under God’s rubric of love.

Jesus tells us things like: Love your enemies; Bless those who curse you; Do unto others as you would have them do unto you; As you did to the least of these who are members of my family you have done to me; Father, forgive; Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. This is the first and great commandment and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Jesus makes it abundantly clear that the way of unselfish, sacrificial love – love that seeks the good and the well-being of others as well as the self – that love is the rubric of the Christian life.

This rubric of love is seen no more clearly than in the twenty-first chapter of the Gospel according to John.

When [the disciples] had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon son of John, do you love me more than these?” He said to him, “Yes, Lord; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my lambs.” A second time he said to him, “Simon son of John, do you love me?” He said to him, “Yes, Lord; you know that I love you.” Jesus said to him, “Tend my sheep.” He said to him the third time, “Simon son of John, do you love me?” Peter felt hurt because he said to him the third time, “Do you love me?” And he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep. Very truly, I tell you, when you were younger, you used to fasten your own belt and to go wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not wish to go.” (He said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God.) After this he said to him, “Follow me.” (John 21:15-19)

The death of Jesus had left his followers disoriented, uncertain, and confused, afraid of what they knew and anxious about what they did not know. Thinking that the movement was probably dead, the disciples went back to what they knew. They tried to go back to normal. They went fishing.

They fished all night but didn’t catch a thing. Normal would not return. When the morning came, Jesus showed up on the beach, alive, risen from the dead. He asked them, “Children, have you any fish?” They answered, “No.” Then he told them to cast the net on the other side of the boat. They did and caught more fish than they could handle. And then, Jesus invited them to breakfast.

After having fed his disciples, Jesus turned to Peter and three times asked him, “Do you love me?” Three times Peter said, “Yes.” And Jesus said, “Feed my lambs,” “Tend my sheep,” “Feed my sheep.” In this, Jesus told Peter what love looks like. Love God by loving your neighbors, all of them. Love your enemies. Feed the hungry. Bless folk. Forgive them. And be gentle with yourself. Follow me. You may make mistakes, you may not do it perfectly. But whatever you do, do it with love. The truth is, Jesus gave Peter a rubric for the new normal – God’s rubric of love.

Today, like Peter and the disciples, we must discern a new normal. COVID-19 has left us disoriented, uncertain, and confused, afraid of what we know and anxious about what we do not know. Our old normal has been upended, and we hunger for its return.

I do not say this from a lofty perch. I get it. There is a big part of me that wants to go back to January 2020 when I had never heard of COVID-19, and when I only thought of “Contagion” as a movie. Looking back through what I know are glasses darkened by loss, I find myself remembering January 2020 as a “golden age.”

But of course, January 2020 wasn’t perfect, not even close. And anyway, I can’t go back. None of us can go back. We must move forward. But we don’t know for sure what the new normal will be. Fortunately, God’s rubric of love shows us the way.

In her book The Dream of God the late Verna Dozier, who was a mentor to me, wrote:

Kingdom of God thinking calls us to risk. We always see through a glass darkly, and that is what faith is about. I will live by the best I can discern today. Tomorrow I may find out I was wrong. Since I do not live by being right, I am not destroyed by being wrong. The God revealed in Jesus, whom I call the Christ, is a God whose forgiveness goes ahead of me, and whose love sustains me and the whole created world. That God bursts all the definitions of our small minds, all the limitations of our timid efforts, all the boundaries of our institutions. [1]

Kingdom of God thinking is already happening. God’s rubric of love is already in action. I’ve been watching bishops, priests, deacons, and lay people of our church following Jesus in the practices that make up his way of love and doing things we never imagined. The creativity and the risk-taking – done with love – is amazing.

We’ve been trying, making mistakes, learning, regrouping, trying anew. I’ve seen it. Holy Week and Easter happened in ways that none of us dreamed possible. I’ve quietly read Morning Prayer, Evening Prayer, and Compline online with you. I’ve seen soup kitchens, pantries, and other feeding ministries carefully doing their work in safe and healthy ways. Zoom coffee hours, bible studies, and small discipleship groups. I’ve seen this church stand for the moral primacy of love. I’ve seen it, even when public health concerns supersede all other considerations, including in-person worship. That is moral courage. Who knows, but that love may demand more of us. But fear not, just remember what the old slaves use to say, walk together, children, and don’t you get weary, because there is a great camp meeting in the Promised Land. Oh, I’ve seen us do what we never thought we would or could do, because we dared to do what Jesus tells us all to do.

As our seasons of life in the COVID-19 world continue to turn, we are called to continue to be creative, to risk, to love. We are called to ask, What would unselfish, sacrificial love do?

What would love do? Love is the community praying together, in ways old and new. Love finds a path in this new normal to build church communities around being in relationship with God. Love supports Christians in spiritual practices. Prayer, meditation, study. Turn, Learn, Pray, Worship, Bless, Go, Rest.

What would love do? Love calls us to care for our neighbors, for our enemies. Love calls us to attend to those in prison, to those who are homeless, to those in poverty, to children, to immigrants and refugees. Love calls us to be in relationship with those with whom we disagree.

What would love do? Love calls us to be gentle with ourselves, to forgive our own mistakes, to take seriously the Sabbath. Love calls us to be in love with God, to cultivate a loving relationship with God, to spend time with God, to be still and know that God is God.

Jesus says, Simon, son of John, do you love me?

Jesus says, Michael, son of Dorothy and Kenneth, do you love me?

Jesus says, Do you love me?

Jesus says, Follow me, and take the risk to live the question, What would love do?

This, my friends, is God’s rubric of love. This, my friends, is God’s very way of life.

In our joys and in our sorrows,

days of toil and hours of ease,

still he calls, in cares and pleasures,

“Christian, love me more than these.”Jesus calls us! By thy mercies,

Savior, may we hear thy call,

give our hearts to thine obedience,

serve and love thee best of all.Text of Hymn 549, verses 4 and 5 – Cecil Frances Alexander (1818-95), alt.

God love you. God bless you. And may God hold us all in those almighty hands of love.

Amen.

+Michael

The Most Reverend Michael B. Curry

Presiding Bishop and Primate

The Episcopal Church

[1] The Dream of God, Verna Dozier, Cowley Publications (1991), Seabury Classics (2006)

[29 de abril de 2020] Una palabra a la Iglesia respecto a la rubrica del amor durante la pandemia del COVID-19, del obispo primado de la Iglesia Episcopal:

En medio de esta pandemia del COVID-19, ahora estamos en otro de esos momentos límite cuando se deben tomar decisiones importantes y significativas en todos los niveles de nuestra comunidad global para el bien y el bienestar de toda la familia humana. En este momento, les pediría que me permitieran compartir con ustedes una Palabra a la Iglesia: ¿Qué haría el amor?

Una palabra a la Iglesia

Estación de Pascua de 2020 A.D.

«¿Qué haría el amor?»Cristo llama del tumulto

de este mundo pecador,

Cada día su voz llama

«ven, Cristiano, a tu Señor»[1]

En todo el Libro de Oración Común hay rúbricas, esas palabras pequeñas o en cursiva que no siempre nos llaman la atención, que proporcionan dirección y orientación sobre cómo se debe llevar a cabo una liturgia o un oficio. Las rúbricas nos dicen qué se debe hacer y qué se puede hacer. Nos limitan y nos dan libertad. Nos exigen ejercer nuestro juicio. Y cuando estamos en nuestro mejor momento, ejercemos este juicio bajo la rúbrica de amor de Dios

Jesús nos dice cosas tales como: Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti, como hiciste con el más pequeño de estos que son miembros de mi familia, a mí me lo has hecho, Padre, perdónalos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús deja muy en claro que el camino del amor desinteresado y sacrificado — amor que busca el bien y el bienestar de los demás así como el propio— ese amor es la rúbrica de la vida cristiana.

En nada se ve más claramente este rúbrica del amor que en el capítulo veintiuno del Evangelio según Juan:

Cuando terminaron de desayunar [los discípulos], Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro.«Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle:«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».«Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me quieres?» Así que le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. «De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará adonde no quieras ir». Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: «¡Sígueme!». (Juan 21:15-19)

La muerte de Jesús había dejado a sus seguidores desorientados, inseguros y confundidos, temerosos de lo que sabían y ansiosos por lo que no sabían. Pensando que el movimiento probablemente estaba muerto, los discípulos regresaron a lo que sabían hacer. Intentaron volver a la normalidad. Se fueron a pescar

Se pasaron toda la noche pescando sin coger nada. La normalidad no habría de volver. Cuando llegó la mañana, Jesús apareció en la playa, vivo, resucitado de entre los muertos. Él les preguntó: «Muchachos, ¿han pescado algo?» Ellos le respondieron: «No». Entonces les dijo que echaran la red al otro lado de la barca. Lo hicieron, y pescaron más peces de los que podían manejar. Y luego, Jesús los invitó a desayunar.

Después de haber alimentado a sus discípulos, Jesús se volvió hacia Pedro y tres veces le preguntó: «¿Me amas?» Tres veces Peter dijo: «Sí». Y Jesús dijo: «Apacienta mis corderos», «Cuida mis ovejas», «Apacienta mis ovejas». En esto, Jesús le dijo a Pedro cómo se ve el amor. Ama a Dios amando a tus prójimos, a todos ellos. Ama a tus enemigos. Alimenta al hambriento. Bendice a la gente. Perdónalas. Y sé amable contigo mismo. Sígueme. Puedes cometer errores, puede que no lo hagas perfectamente. Pero hagas lo que hagas, hazlo con amor. La verdad es que Jesús le dio a Pedro una rúbrica para la nueva normalidad: la rúbrica de amor de Dios.

En la actualidad, al igual que Pedro y los discípulos, debemos discernir una nueva normalidad. El COVID-19 nos ha dejado desorientados, inseguros y confundidos, temerosos de lo que sabemos y ansiosos por lo que no sabemos. Nuestra vieja normalidad ha sido trastocada, y ansiamos su regreso.

No digo esto desde un pedestal. Lo entiendo. Hay una gran parte de mí que quiere volver a enero de 2020 cuando nunca había oído hablar del COVID-19, y cuando solo pensaba en Contagio como una película. Mirando retrospectivamente a través de lo que sé que son lentes empañados por la pérdida, me encuentro recordando enero de 2020 como una «edad de oro».

Pero, por supuesto, enero de 2020 no fue perfecto, ni de cerca. Y de todos modos, no puedo regresar. Ninguno de nosotros puede regresar. Debemos avanzar. Pero no sabemos con certeza cuál será la nueva normalidad. Afortunadamente, la rúbrica de amor de Dios nos muestra el camino.

En su libro El sueño de Dios [The Dream of God] la difunta Verna Dozier, que fue una mentora para mí, escribió:

La idea del Reino de Dios nos llama a arriesgarnos. Siempre vemos a través de un cristal empañado, y de eso se trata la fe. Viviré lo mejor que pueda discernir hoy. Mañana puedo descubrir que estaba equivocada. Puesto que no vivo para tener razón, no me destruye el equivocarme. El Dios revelado en Jesús, a quien llamo el Cristo, es un Dios cuyo perdón va delante de mí y cuyo amor me sostiene, a mí y a todo el mundo creado. Ese Dios rompe todas las definiciones de nuestras mentes pequeñas, todas las limitaciones de nuestros tímidos esfuerzos, todas las barreras de nuestras instituciones. [2]

La idea del Reino de Dios ya se está realizando. La rúbrica de amor de Dios ya está en vigor. He observado a obispos, sacerdotes, diáconos y laicos de nuestra Iglesia siguiendo a Jesús en las prácticas que constituyen su forma de amor y haciendo cosas que nunca imaginamos. La creatividad y la asunción de riesgos, aplicadas con amor, son asombrosas.

Hemos estado ensayando, cometiendo errores, aprendiendo, reagrupándonos, intentando de nuevo. Lo he visto. La Semana Santa y la Pascua tuvieron lugar de una manera que ninguno de nosotros soñó posible. Leí en voz baja la Oración Matutina, la Oración Vespertina y las Completas en línea con ustedes. He visto los comedores de beneficencia, las despensas y otros ministerios dedicados a la alimentación haciendo cuidadosamente su trabajo de manera sana y segura. [He visto] reuniones informales, estudios bíblicos y pequeños grupos de discipulado llevados a cabo vía Zoom. He visto a esta Iglesia defender la primacía moral del amor. Lo he visto, incluso cuando las preocupaciones de salud pública reemplazan a todas las demás consideraciones, incluido el culto presencial. Eso es valor moral. Quién sabe, pero ese amor puede exigirnos más. Pero no teman, sólo recuerden lo que solían decir los viejos esclavos: caminen juntos, hijos, y no se cansen, porque hay una gran acampada en la Tierra Prometida. Nos hemos visto haciendo lo que nunca pensamos que haríamos o podríamos hacer, porque nos atrevimos a hacer lo que Jesús nos dice a todos que hagamos.

A medida que nuestras formas de vida en el mundo del COVID-19 continúan cambiando, somos llamados a seguir siendo creativos, a arriesgarnos, a amar. Somos llamados a preguntarnos: ¿Qué haría el amor desinteresado y sacrificado?

¿Qué haría el amor? El amor es la comunidad rezando junta, en formas antiguas y nuevas. El amor encuentra un camino en esta nueva normalidad para construir comunidades eclesiales en torno a estar en relación con Dios. El amor apoya a los cristianos en las prácticas espirituales. Oración, meditación, estudio. Cambien, aprendan, oren, adoren, bendigan, vayan, descansen.

¿Qué haría el amor? El amor nos llama a cuidar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos. El amor nos llama a atender a los encarcelados, a los que no tienen hogar, a los pobres, a los niños, a los inmigrantes y refugiados. El amor nos llama a relacionarnos con aquellos con quienes discrepamos.

¿Qué haría el amor? El amor nos llama a ser amables con nosotros mismos, a perdonar nuestros propios errores, a tomarnos en serio el [descanso del] sabat. El amor nos llama a estar enamorados de Dios, a cultivar una relación amorosa con Dios, a pasar tiempo con Dios, a estar quietos y saber que Dios es Dios.

Jesús dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?

Jesús dice, Michael, hijo de Dorothy y Kenneth, ¿me amas?

Jesús te dice, ¿me amas?

Jesús dice, sígueme y arriésgate a vivir la pregunta, ¿qué haría el amor?

Ésta, amigos míos, es la rúbrica de amor de Dios. Esta, amigos míos, es la genuina forma de vida de Dios.

En tristezas y alegrías,

Cristo, puedo oír tu voz,

Que reclama con instancia,

mi sincera devoción.Cristo llama. Por tu gracia

hazme oír tu voz, Señor,

Que obediente a tu llamado,

Hoy te sirva con amor. [3]

Dios les ama, Dios les bendiga. Y que Dios nos sostenga a todos nosotros en esas todopoderosas manos de amor.

Amén.

+Michael

Rvdmo. Michael B. Curry

Obispo Presidente y Primado

de la Iglesia Episcopal

[1] Primera estrofa de «Cristo llama del tumulto» himno de Cecil Frances Alexander (1818-95) traducido al español por J. L. Santiago Cabrera. El original en inglés es el himno 550 de The Hymnal 1982.