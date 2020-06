Presiding Bishop Michael Curry’s Pentecost sermon from the livestreamed service at Washington National Cathedral

[May 31, 2020] The following is the text of Presiding Bishop Michael Curry’s Pentecost sermon from the Washington National Cathedral service that was live-streamed on May 31, 2020.

This sermon can be watched at any time by clicking here.

This Pentecost service included the collect, “A Prayer for the Power of the Spirit among the People of God,” specially written for this time. This prayer is included at the end of the sermon text.

Washington National Cathedral

Pentecost

May 31, 2020

Pentecost in a Pandemic

And now in the name of our loving, liberating and life-giving God, Father, Son and Holy Spirit, amen.

Today is the day of Pentecost, sometimes referred to as the birthday of the church, the beginning of the Jesus movement being launched into the world. When the Spirit of God, the same spirit that rested upon Jesus, when the spirit of God rested upon those first gathered apostles and followers. It was the beginning of what we call the church, this movement of those who follow Jesus. But this year, we observe Pentecost in the midst of a pandemic, and that’s what I’d like to talk with you about for a few moments. Pentecost in a pandemic.

For a text, the words of the Apostle Paul in Romans chapter 5:

We. . . boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit (who) has been given to us.

The old spiritual says it this way. If you cannot preach like Peter and you cannot pray like Paul, just tell the love of Jesus how he died to save us all. There is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul.

Pentecost in a pandemic. We really do observe this Pentecost in the midst of a pandemic. The pandemic of COVID-19 is real. It is painful. And we pray that scientists and researchers and all of the folk who are working hard will find a way to bring this pandemic to an end. But there’s another pandemic, not of the viral kind, but of the spiritual kind. It is a pandemic of the human spirit, when our lives are focused on ourselves, when the self becomes the center of the world and of the universe. It is a pandemic of self-centeredness. And it may be even more destructive than a virus.

This pandemic of self-centeredness, if you will, has been the root cause of every humanly created evil that has ever hurt or harmed any child of God or even the earth itself. James, in the Epistle says, and I quote, “What causes wars? What causes fighting among you? Is it not the passions that are at war in your own members? You desire and do not have, so you kill. And you covet and cannot obtain, so you fight and wage war.” That is the pandemic of selfishness, of self-centeredness. It is the pandemic where I am the center of the universe and if I’m the center of the universe, then everybody else and everything else, including you, is the periphery.

And that pandemic is the root cause of every humanly created evil that has ever been made. Every war that has ever been fought, every bigotry, every injustice, every wrong that has ever been wrought. Anytime a human being has hurt another human child of God directly or indirectly, explicitly or implicitly, at the root cause is me being the center of the world and you on the periphery. Dr. Martin Luther King called this the reverse Copernican Revolution. Where not the sun is the center of the universe, but the self. Love is the antidote to that. Love is the cure for that. Love is what can help us remove that way of living and establish a way of life where we find life for us all.

If you cannot preach like Peter,

and you cannot pray like Paul,

just tell the love of Jesus,

how he died to save us all.

There is the balm in Gilead that can make the wounded whole. There is the balm in Gilead that can heal the sin-sick soul. There is a cure for that pandemic. Unselfish sacrificial love. If you listen to the writer of the spiritual, that’s what they grasped. Jesus didn’t die for himself, he died for others. He died for the good and the well-being of others, not for anything that he could get out of it. It was an unselfish act, if you will, a sacrificial act. And it is that way of unselfish, even sacrificial living that has the innate spiritual capacity to actually save and help us all.

Jesus following the teachings of Moses told us long ago, you shall love the Lord your God and your neighbor as yourself. To love God and love the neighbor and genuinely to love the self. Not prideful false self-love, but genuinely to love the self. That is the way. That’s the way to life. Not just for us individually, but for us corporately as a society and us globally as a global human family. Love is the way. It is not a mere utopian dream. It is our hope. Our only hope. And it is the cure for this pandemic caused by the human spirit.

But let no one deceive you. This is not cheap grace or sugar-coated religion. It’s not easy. It’s not easy to live an unselfish life. It’s not easy. And the truth is, much that we see around us is the fruit of this unhealthy self-centeredness. Seemingly ruling the day. But again, the spiritual may help us here. The singer said it this way,

Sometimes I feel discouraged,

and think my life’s in vain,

but then the Holy Spirit

revives my soul again.

There is a balm in Gilead

to make the wounded whole.

There is a balm in Gilead

to heal the sin-sick soul.

Love is the way, but we don’t always have the power to live that way. But the spirit of the living God does have that power, because I think if I read my Bible correctly, 1st John chapter 4, it says, “Beloved, let us love one another, because love is of God and those who love are born of God and know God, because God is love.” If God is love, and the Spirit of God is the spirit of God’s essence and life and heart, then when that spirit is poured out on us, the very love that is the heart of God is being poured out on us and love becomes possible. But it’s hard.

This past week, we have not only had to endure a pandemic occasioned by a virus, a viral pandemic, but we’ve had to endure and face a spiritual pandemic. The roots of self-centeredness where one person can look upon another person and despise and reject them, and not even behold them as a fellow child of God. We have seen once again the unthinkable become thinkable. It’s caused great pain or better yet, on Earth, the great pain that was already there.

In Minnesota, the killing of George Floyd was a violation of basic human decency and dignity. And we all saw it. We all saw it. Maybe the deeper pain that comes with that is that that wasn’t an isolated incident. It happened to Breonna Taylor on March 13th in Kentucky. It happened to Ahmaud Arbery on February 23rd in Georgia. And need I mention Melissa Ventura, Paul Castaway, Sandra Bland, Eric Garner, Michael Brown, Trayvon Martin? This is a painful path that we have been on for a long time. We’ve made such progress in our human relationships and in our racial relationships, and yet this seems not to have changed at all.

I’m 67 years old. In the late 1960s and early 70s when I was a teenager, the same thing was going on then. My father who was an Episcopal priest, rector of St. Philip’s in Buffalo, also served not only as a parish priest but as the director of human relations for the city of Buffalo. And in that capacity after riots in the 1960s, he was brought on board and brought others on board to lead sensitivity training sessions for police officers in the Buffalo police force. That was necessary because some of the riots that were occasioned resulted from precisely the same thing that happened just this past week in Minneapolis.

I was a teenager then and it was going on then. I was a teenager when my father warned me when I learned how to drive, that if ever you have encounters with the police, obey, do what they say. Do not talk back and watch how you move your hands. I was told that in the 1960s and we’re still having to say it today. That’s where some of the anger and the frustration that we’re seeing on our streets is coming from. It’s accumulated hurt and disappointment. But not just for those on the streets, for people of goodwill and human decency of all races, of all stripes, of all religions, of all kinds.

There is a part of us that just wants to throw up our hands, and in the words of the Psalmist cry, how long? How long oh, Lord? How long? And yet, we are not victims of fate. We are people of faith. We are not doomed and condemned to continue our past into our present and future. We need not be slaves of fate. We follow in the footsteps of Jesus. And this Jesus taught us that love will make a way out of no way. He taught us that sometimes you have to take up the cross and follow in his footsteps. And that if you dare to follow his way of love, you will find God’s way of life. We will not submit to fate. We must not give in to fate. We must dare to follow Jesus in the way of love that can save us all.

But I don’t have the power to do that all the time. And I suspect, neither do you. But God does. And that’s why the singer of the spiritual had a verse that said,

Sometimes I feel discouraged,

and (I) think my life’s in vain,

but then th(at) Holy Spirit

(It) revives my soul again.

There is a balm in Gilead

to make the wounded whole.

There is a balm in Gilead

to heal the sin-sick soul.

Love is the way. It can save us all. And maybe we’ve seen a sign of it. And maybe we’ve seen evidence that by the power of the spirit, we might be able to do it.

Public health officials have told us that we all need to start wearing these when we go out in public. These face masks. And it’s interesting, when you put the face mask on, it’s not fun to wear. They’ve told us that you’re really putting it on not to save yourself. You’re not putting it on to protect yourself. The reason for wearing the face mask is I wear it so that I don’t spread anything to you. I wear it to protect you. It’s a small inconvenience, a little sacrifice that actually may be a symbol of what it means to love. And the possible miracle could be that if I wear to protect you from me, and you wear it to protect me from you, or the virus within you, we get protected and we all win. And that is the power of love.

If I make room for you, and you make room for me, and if we will work together to create a society where there is room for all of God’s children, where every human being, every one of us is treated as a child of God, created in the image and likeness of God, where everybody is loved, everybody is honored, everybody is respected, everybody is created as a child of God. If we work together to build that kind of society and don’t give up, then love can save us all.

If you cannot preach like Peter,

and you cannot pray like Paul,

just tell the love of Jesus,

how he died to save us all.

There is a balm in Gilead

to make the wounded whole.

There (really) is a balm in Gilead

to heal the sin-sick soul.

So, walk together children. And don’t you get weary because there is a great camp meeting in the promised land.

A note about A Prayer for the Power of the Spirit among the People of God:

From Pentecost Sunday through the first Sunday in September, Presiding Bishop Michael Curry and his Lutheran counterpart Presiding Bishop Elizabeth Eaton welcome congregations and individuals to regularly pray “A Prayer for the Power of the Spirit among the People of God.” This prayer – crafted by a team of Lutheran and Episcopal prayer leaders in light of the COVID pandemic – is meant to unite us in common prayer and revive us for common mission, wherever and however we may be gathered.

A Prayer for the Power of the Spirit among the People of God

God of all power and love,

we give thanks for your unfailing presence

and the hope you provide in times of uncertainty and loss.

Send your Holy Spirit to enkindle in us your holy fire.

Revive us to live as Christ’s body in the world:

a people who pray, worship, learn,

break bread, share life, heal neighbors,

bear good news, seek justice, rest and grow in the Spirit.

Wherever and however we gather,

unite us in common prayer and send us in common mission,

that we and the whole creation might be restored and renewed,

through Jesus Christ our Lord. Amen.

Congregations might wish to incorporate the prayer into worship alongside the Collect of the Day, as part of the Prayers of the People, or at the conclusion of worship before the Blessing or Dismissal. Individuals may pray it anytime as part of their own personal prayer discipline.

This movement for ecumenical prayer is especially significant as we approach the 20-year anniversary of the Call to Common Mission, the Lutheran-Episcopal agreement to share full communion for the sake of God’s greater purpose in the world. The concord was signed on January 6, 2001.

Sermón de Pentecostés del obispo primado Michael Curry en el oficio transmitido en directo desde la Catedral Nacional de Washington

[31 de mayo de 2020] Lo que sigue es el texto del sermón de Pentecostés del obispo primado Michael Curry en el oficio transmitido en directo desde la Catedral Nacional de Washington el 31 de mayo de 2020. Este sermón puede verse en cualquier momento haciendo clic aquí. Este oficio de Pentecostés incluyó la colecta «Una oración por el poder del Espíritu en medio del pueblo de Dios», escrito especialmente para esta ocasión. Esta oración se incluye al final del texto del sermón. Catedral Nacional de Washington

Pentecostés

31 de mayo de 2020

Pentecostés en una pandemia

Y ahora en el nombre de nuestro Dios amoroso, liberador y vivificador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén

Hoy es el día de Pentecostés, al que a veces llamamos el cumpleaños de la Iglesia, el comienzo del movimiento de Jesús que se lanzó al mundo. Cuando el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que se posó sobre Jesús, cuando el espíritu de Dios descendió sobre los primeros apóstoles y seguidores reunidos. Fue el comienzo de lo que llamamos la Iglesia, este movimiento de los que siguen a Jesús. Pero este año, celebramos Pentecostés en medio de una pandemia, y de eso me gustaría hablar con ustedes por unos momentos. Pentecostés en una pandemia

Para un texto, las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5:

Nosotros. . . nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia, de la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo.

El viejo cántico espiritual lo dice de esta manera. Si no puedes predicar como Pedro y no puedes orar como Pablo, ve y cuenta que Jesús murió en la cruz por todos. Bálsamo de amor hay en Galaad que alivia el dolor. Bálsamo de amor hay en Galaad para sanar el alma enferma de pecado.

Pentecostés en una pandemia. Realmente celebramos este Pentecostés en medio de una pandemia. La pandemia del COVID-19 es real. Es dolorosa. Y rezamos para que los científicos e investigadores y todas las personas que se esfuerzan en ello encuentren una manera de poner fin a esta pandemia. Pero hay otra pandemia, no del tipo viral, sino del tipo espiritual. Es una pandemia del espíritu humano, cuando nuestras vidas se centran en nosotros mismos, cuando el yo se convierte en el centro del mundo y del universo. Es una pandemia de egocentrismo. Y puede ser incluso más destructiva que un virus.

Esta pandemia de egocentrismo, por así decir, ha sido la causa raigal de todo mal creado por el hombre que alguna vez haya lastimado o dañado a cualquier hijo de Dios o incluso a la Tierra misma. La epístola de Santiago dice, y cito: «¿De dónde nacen las peleas y las guerras sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes desean algo y si no lo obtienen asesinan; envidian, y si no lo consiguen, pelen y luchan». Esa es la pandemia del egoísmo, del egocentrismo. Es la pandemia en la que yo soy el centro del universo y si soy el centro del universo, entonces todos los demás y todo lo demás, incluido ustedes, es la periferia.

Y esa pandemia es la causa raigal de todo mal humanamente creado que jamás se haya hecho. Cada guerra que se ha librado, cada fanatismo, cada injusticia, cada mal que se ha cometido. Cada vez que un ser humano ha lastimado a otro ser humano hijo de Dios, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, la causa fundamental es que yo estoy en el centro del mundo y tú en la periferia. El Dr. Martin Luther King llamó a esto la revolución copernicana a la inversa. Donde no es el sol el centro del universo, sino el yo. El amor es el antídoto para eso. El amor es la cura para eso. El amor es lo que puede ayudarnos a eliminar esa forma de vida y a establecer una forma de vida donde encontremos la vida para todos nosotros.

Si cual Pedro hablar no puedes,

ni orar cual Pablo oró,

ve y cuenta que por todos,

Jesús murió en la cruz.

Existe el bálsamo en Galaad que puede sanar a los heridos. Existe el bálsamo en Galaad que puede sanar el alma enferma de pecado. Hay una cura para esa pandemia. Amor sacrificial desinteresado. Si escuchan al autor del cántico espiritual, eso es lo que captaron. Jesús no murió por sí mismo, murió por los demás. Murió por el bien y el bienestar de los demás, no por nada de lo que pudiera sacar provecho. Fue un acto desinteresado, por así decir, un acto de sacrificio. Y es esa forma de vida desinteresada, incluso sacrificada, la que tiene la capacidad espiritual innata de salvarnos y ayudarnos a todos.

Jesús, siguiendo las enseñanzas de Moisés, nos dijo hace mucho tiempo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo y amarse de verdad a uno mismo. No es un amor propio falso, sino genuinamente amarse a uno mismo. Ese es el camino. Ese es el camino a la vida. No sólo para nosotros individualmente, sino también para nosotros colectivamente como sociedad y para nosotros globalmente como una familia humana mundial. El amor es el camino. No es un simple sueño utópico. Es nuestra esperanza. Nuestra única esperanza Y es la cura para esta pandemia causada por el espíritu humano.

Pero que nadie les engañe. No se trata de gracia barata o de religión edulcorada. No es fácil. No es fácil vivir una vida desinteresada. No es fácil. Y la verdad es que mucho de lo que vemos a nuestro alrededor es el fruto de este insano egoísmo, que al parecer se impone. Pero una vez más, lo espiritual puede venir en nuestra ayuda. El cantor lo expresó de esta manera:

Cuando siento que en mi vida,

es vana mi labor;

mi espíritu renueva

el buen Consolador.

Bálsamo de amor hay en Galaad

que alivia el dolor;

bálsamo de amor hay en Galaad

que sana al pecador.

El amor es el camino, pero no siempre tenemos el poder de vivir de esa manera. Pero el espíritu del Dios viviente tiene ese poder, porque creo que si leo mi Biblia correctamente, 1 de Juan capítulo 4, dice: «Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios; todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor». Si Dios es amor, y el Espíritu de Dios es el espíritu de la esencia, la vida y el corazón de Dios, entonces cuando ese espíritu se derrama sobre nosotros, el amor que es el corazón de Dios se derrama sobre nosotros y el amor se hace posible. Pero es difícil

La semana pasada, no solo tuvimos que sufrir una pandemia ocasionada por un virus, una pandemia viral, sino que también tuvimos que sufrir y enfrentar una pandemia espiritual. Las raíces del egocentrismo donde una persona puede mirar a otra y despreciarla y rechazarla, y ni siquiera considerarla como su igual hijo de Dios. Hemos visto una vez más lo inimaginable hecho posible. Ha causado un gran sufrimiento o mejor aun [ha acentuado], en la Tierra, el gran sufrimiento que ya estaba allí.

En Minnesota, el asesinato de George Floyd fue una violación de la decencia y la dignidad humanas básicas. Y todos lo vimos. Todos lo vimos. Quizás el dolor más profundo que viene con eso es que no fue un incidente aislado. Le sucedió a Breonna Taylor el 13 de marzo en Kentucky. Le sucedió a Ahmaud Arbery el 23 de febrero en Georgia. ¿Y debo mencionar a Melissa Ventura, Paul Castaway, Sandra Bland, Eric Garner, Michael Brown, Trayvon Martin? Este es un camino doloroso que hemos recorrido durante mucho tiempo. Hemos progresado tanto en nuestras relaciones humanas y en nuestras relaciones raciales y, sin embargo, esto parece no haber cambiado en absoluto.

Tengo 67 años. A fines de la década de los sesenta y principios de los setenta, cuando era adolescente, sucedía lo mismo entonces. Mi padre, que era sacerdote episcopal, rector de San Felipe en Búfalo, también se desempeñó no sólo como párroco, sino como director de relaciones humanas del municipio de Búfalo. Y en ese carácter, luego de los disturbios de la década sesenta, lo contrataron y atrajo a otros para dirigir sesiones de entrenamiento de sensibilidad para agentes de la policía en la fuerza pública de Búfalo. Eso era necesario porque algunos de los disturbios que tuvieron lugar resultaron precisamente de lo mismo que sucedió la semana pasada en Minneapolis.

Yo era un adolescente entonces y eso estaba ocurriendo en ese momento. Yo era un adolescente cuando mi padre me advirtió, al tiempo que aprendí a conducir, que «si alguna vez tienes encuentros con la policía, obedece, haz lo que te digan. No respondas y fíjate cómo mueves las manos». Me advirtieron eso en la década del 60 y aún tenemos que advertirlo hoy. De ahí provienen parte de la ira y la frustración que estamos viendo en nuestras calles. Es dolor y desilusión acumulados. Pero no sólo para los que se encuentran en las calles, sino para las personas decentes y de buena voluntad de todas las razas, de todas las tendencias, de todas las religiones, de todo tipo.

Hay una parte de nosotros que solo quiere levantar las manos, y en palabras del Salmista clamar, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, oh Señor? ¿Por cuánto tiempo? Y sin embargo, no somos víctimas del destino. Somos personas de fe. No estamos destinados ni condenados a continuar nuestro pasado en nuestro presente y nuestro futuro. No necesitamos ser esclavos del destino. Seguimos las huellas de Jesús. Y Jesús nos enseñó que el amor se abrirá paso a toda costa. Nos enseñó que a veces uno tiene que tomar su cruz y seguir sus pasos. Y que si te atreves a seguir su camino del amor, encontrarás el estilo de vida de Dios. No nos someteremos al destino. No debemos ceder ante el destino. Debemos atrevernos a seguir a Jesús en el camino del amor que puede salvarnos a todos.

Pero yo no tengo el poder para hacer eso todo el tiempo. Y sospecho que ustedes tampoco. Pero Dios lo hace. Y es por eso que el autor del cántico espiritual decía:

Cuando siento que en mi vida,

es vana mi labor;

mi espíritu renueva

el buen Consolador.

Bálsamo de amor hay en Galaad

que alivia el dolor;

bálsamo de amor hay en Galaad

que sana al pecador.

El amor es el camino. Puede salvarnos a todos. Y tal vez hemos visto una señal de ello. Y tal vez hemos visto una prueba de que, por el poder del Espíritu, podríamos ser capaces de hacerlo.

Los funcionarios de salud pública nos han dicho que todos debemos comenzar a usar —estas mascarillas faciales— cuando salimos en público. Y resulta interesante, cuando uno se pone la mascarilla no resulta divertido usarla. Nos han dicho que realmente la usas no para salvarte. No la usas para protegerte. La razón para usar la mascarilla es para no propagar nada. La usas para proteger a los demás. Es un pequeño inconveniente, un pequeño sacrificio que en realidad puede ser un símbolo de lo que significa amar. Y el posible milagro podría ser que si la uso para protegerte de mí, y la usas para protegerme de ti, o del virus dentro de ti, nos protegemos mutuamente y todos ganamos. Y ese es el poder del amor.

Si te doy lugar, y tú me das lugar, y si trabajamos juntos para crear una sociedad donde haya espacio para todos los hijos de Dios, donde cada ser humano, cada uno de nosotros sea tratado como un hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, donde todos sean amados, todos sean honrados, todos sean respetados, todos creados como hijos de Dios. Si colaboramos para construir ese tipo de sociedad y no nos rendimos, entonces el amor puede salvarnos a todos.

Si cual Pedro hablar no puedes,

ni orar cual Pablo oró,

ve y cuenta que por todos,

Jesús murió en la cruz.

Bálsamo de amor hay en Galaad

que alivia el dolor;

bálsamo de amor hay en Galaad

que sana al pecador.

Entonces, caminen juntos hijos míos. Y no se cansen porque hay una gran acampada en la tierra prometida.

Un comentario acerca de Una oración por el poder del Espíritu en medio del pueblo de Dios:

Desde el Domingo de Pentecostés hasta el primer domingo de septiembre, el obispo primado Michael Curry y su homóloga luterana, la obispa presidente Elizabeth Eaton, invitan a las congregaciones e individuos a rezar regularmente «una oración por el poder del Espíritu en medio del pueblo de Dios». Esta oración, elaborada por un equipo de líderes de oración luteranos y episcopales a la luz de la pandemia del COVID, tiene como objetivo unirnos en una plegaria común y revivirnos para una misión común, dondequiera y como sea que nos reunamos.

Una oración por el poder del Espíritu en medio del pueblo de Dios

Dios de todo poder y amor,

te damos gracias por tu constante presencia

y por la esperanza que brindas en tiempos de incertidumbre y de necesidad.

Envía tu Espíritu Santo a encender en nosotros tu fuego santo.

Revívenos para vivir como cuerpo de Cristo en el mundo:

un pueblo que ora, adora, aprende,

parte el pan, comparte la vida, atiende a sus prójimos,

es portador de buenas nuevas, busca la justicia, descansa y crece en el Espíritu.

Dondequiera y de cualquier manera que nos reunamos,

únenos en oración comunitaria y envíanos en una misión común,

que nosotros y toda la creación podamos ser restaurados y renovados,

mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Las congregaciones pueden desear incorporar la oración al culto junto con la Colecta del Día, como parte de la Oración de los fieles o al final del oficio antes de la bendición o la despedida. Los individuos pueden rezarla en cualquier momento como parte de su propia disciplina personal de oración.

Este movimiento para la oración ecuménica es especialmente significativo a medida que nos acercamos al vigésimo aniversario del Llamado a la Misión Común, el acuerdo luterano-episcopal para compartir la plena comunión en aras del mayor objetivo de Dios en el mundo. El concordato se firmó el 6 de enero de 2001.

Le sermon de Pentecôte de l’Évêque président Michael Curry tiré du service retransmis depuis la Cathédrale nationale de Washington

[31 mai 2020] Ce qui suit est le texte du sermon de Pentecôte qu’a tenu l’Évêque président Michael Curry en la Cathédrale nationale de Washington et qui a été retransmis le 31 mai 2020. Il est possible de visionner ce sermon à tout moment en cliquant ici. Ce service de Pentecôte comprenait le recueil « Une prière pour la puissance de l’esprit dans le peuple de Dieu », rédigé spécialement pour cette période. Cette prière est incluse à la fin du texte du sermon. Cathédrale nationale de Washington

Pentecôte

31 mai 2020

La Pentecôte durant une pandémie

Au nom de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui aiment, qui libèrent et qui vivifient, amen.

Aujourd’hui, c’est le jour de Pentecôte, auquel est parfois fait référence comme étant l’anniversaire de l’église, le début du mouvement de Jésus qui a été lancé dans le monde. Lorsque l’Esprit de Dieu, le même esprit qui reposait sur Jésus, lorsque l’esprit de Dieu s’est posé sur les premiers apôtres et disciples qui s’étaient rassemblés. Ce fut le début de ce que nous appelons l’église, ce mouvement de ceux qui suivent Jésus. Mais cette année, nous observons le jour de Pentecôte en pleine pandémie, et c’est ce dont j’aimerais vous parler pendant quelques instants. La Pentecôte durant une pandémie.

Comme parole biblique, les mots de l’apôtre Paul au cinquième chapitre de l’épître aux Romains :

Bien plus, nous. . . mettons notre fierté dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l’espérance ; et l’espérance ne trompe pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

L’ancien spiritual le dit de la façon suivante. Si vous ne pouvez pas prêcher comme Pierre et que vous ne vous pouvez pas prier comme Paul, il vous suffit de raconter l’amour de Jésus, qu’il est mort pour nous sauver tous. Il existe un baume à Galaad pour guérir les blessés. Il existe un baume à Galaad pour guérir l’âme malade du péché.

La Pentecôte durant une pandémie. Nous observons vraiment ce jour de la Pentecôte en pleine pandémie. La pandémie du COVID-19 est réelle. Elle est douloureuse. Et nous prions pour que les scientifiques, les chercheurs et tous les gens qui travaillent dur trouvent une façon de mettre fin à cette pandémie. Mais il existe une autre pandémie, pas de genre viral, mais de genre spirituel. Il s’agit d’une pandémie de l’esprit humain, lorsque nos vies sont concentrées sur nous-mêmes, lorsque le soi devient le centre du monde et de l’univers. C’est une pandémie de la focalisation sur soi. Et c’est peut-être plus destructeur qu’un virus.

Cette pandémie de la focalisation sur soi, si vous le voulez, a été la cause fondamentale de tous les maux d’origine humaine qui aient jamais blessé un enfant de Dieu ou même la terre elle-même. Jacques, dans son épître dit, je cite : « Qu’est-ce qui provoque des guerres ? Quelle est la cause des luttes entre vous ? N’est-ce pas les passions qui sont en guerre dans vos propres membres ? Vous désirez et vous n’avez pas, donc vous tuez. Et vous convoitez et ne pouvez pas obtenir, donc vous vous battez et vous faites la guerre. » C’est la pandémie de l’égoïsme, de la focalisation sur soi. C’est la pandémie dans laquelle moi, je suis au centre de l’univers, et si je suis au centre de l’univers, alors tous les autres et tout ce qui m’entoure, y compris toi, se trouvent à la périphérie.

Et cette pandémie, c’est la cause fondamentale de tout le mal créé par l’humanité qui a jamais été fait. Toute guerre qui a jamais été menée, tout sectarisme, toute injustice, tout tort qui ont jamais été commis. À chaque fois qu’un être humain a blessé un autre enfant humain de Dieu, directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, la cause fondamentale, c’est que je suis le centre du monde et vous, vous êtes à la périphérie. Le docteur Martin Luther King appelait cela la révolution copernicienne inverse. Où ce n’est pas le soleil qui est au centre de l’univers, mais le soi. L’amour en est son antidote. C’est l’amour qui guérit cela. C’est l’amour qui peut nous aider à éliminer ce mode de vie et à établir un mode de vie dans lequel nous trouvons la vie pour nous tous.

Si vous ne pouvez pas prêcher comme Pierre,

et que vous ne pouvez pas prier comme Paul,

il suffit de dire l’amour de Jésus,

qu’il est mort pour tous nous sauver.

Il existe un baume à Galaad qui peut guérir les blessés. Il existe un baume à Galaad qui peut guérir l’âme malade du péché. Il existe un remède à cette pandémie-là. L’amour sacrificiel dénué d’égoïsme. Si vous écoutez l’auteur du spiritual, c’est ce qu’il a compris. Jésus n’est pas mort pour lui-même, il est mort pour les autres. Il est mort pour le bien et le bien-être des autres, pas pour quoi que ce soit qu’il pouvait en retirer. Il s’agissait d’un acte dénué d’égoïsme, si vous le voulez, un acte sacrificiel. Et c’est cette façon de vivre dénuée d’égoïsme, sacrificielle même, qui a en fait la capacité spirituelle innée de nous sauver et de nous aider tous.

C’est Jésus qui suit les enseignements que Moïse nous a donnés il y a longtemps, aimez le seigneur votre Dieu et votre prochain comme vous-même. Aimer Dieu et aimer son prochain, et aimer véritablement le soi. Pas un amour-propre faux et orgueilleux, mais aimer véritablement le soi. C’est ça la voie. C’est ça la voie de la vie. Pas uniquement pour nous individuellement, mais pour nous ensemble en tant que société et nous mondialement en tant que famille humaine mondiale. L’amour, c’est la voie. Il ne s’agit pas d’un simple rêve utopique. C’est notre espérance. Notre seul espoir. Et c’est le remède à cette pandémie causée par l’esprit humain.

Mais ne laissez personne vous tromper. Il ne s’agit pas d’une grâce facile ou d’une religion enjolivée. Ce n’est pas facile. Il n’est pas facile de vivre une vie dénuée d’égoïsme. Ce n’est pas facile. Et la vérité, c’est qu’une grande partie de ce que nous observons autour de nous, c’est le fruit d’un égoïsme malsain. Qui semble au pouvoir à l’heure actuelle. Encore une fois, le spiritual peut nous aider dans ce cas. Le chanteur l’exprimait de la façon suivante :

Parfois, je me sens découragé,

et je pense que ma vie est en vain,

mais alors le Saint Esprit

ravive à nouveau mon âme.

Il y a du baume en Galaad

qui guérit les blessés.

Il y a du baume en Galaad

qui guérit l’âme malade du péché.

L’amour, c’est la voie, mais nous n’avons pas toujours la force de vivre sur cette voie. Mais l’esprit du Dieu vivant a cette force, parce que selon moi, si je lis la Bible correctement, la première épître selon Jean, au chapitre 4, dit : « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » Si Dieu est amour, et que l’esprit de Dieu est l’esprit de l’essence, de la vie et du cœur de Dieu, alors, lorsque cet esprit nous est dispensé, l’amour même qui est le cœur de Dieu nous est dispensé et l’amour devient possible. Mais c’est difficile.

La semaine dernière, nous avons non seulement dû endurer une pandémie causée par un virus, une pandémie virale, mais nous avons également dû supporter et être confrontés à une pandémie spirituelle. Les racines de l’égoïsme dans lesquelles une personne peut regarder une autre personne et la mépriser et la rejeter, et ne même pas la considérer comme un enfant de Dieu. Une fois de plus, nous avons été témoins de l’impensable qui est devenu pensable. Cela a été la source d’une grande souffrance ou plus précisément, sur Terre, se trouvait déjà cette grande souffrance.

Au Minnesota, le meurtre de George Floyd a été une violation de la décence et de la dignité humaines fondamentales. Et nous l’avons tous vu. Nous l’avons tous vu. Peut-être que la souffrance plus profonde qui l’accompagne, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé. C’est arrivé à Breonna Taylor le 13 mars au Kentucky. C’est arrivé à Ahmaud Arbery le 23 février en Géorgie. Est-il nécessaire que je mentionne Melissa Ventura, Paul Castaway, Sandra Bland, Eric Garner, Michael Brown, Trayvon Martin ? C’est la voie douloureuse sur laquelle nous nous trouvons depuis longtemps. Nous avons accompli de tels progrès dans nos relations humaines et dans nos relations raciales et pourtant, cela ne semble pas avoir changé du tout.

J’ai 67 ans. À la fin des années 60 et au début des années 70, lorsque j’étais adolescent, il se passait la même chose à l’époque. Mon père, qui était un prêtre épiscopalien, recteur de l’église Saint Philippe de Buffalo, servait non seulement en tant que curé, mais également en tant que directeur des relations humaines de la ville de Buffalo. Et c’est à ce titre qu’après les émeutes des années 60, qu’il a été amené et qu’il a amené d’autres personnes à diriger des séances de sensibilisation s’adressant aux policiers des forces de police de la ville de Buffalo. C’était nécessaire parce que certaines des émeutes qui se produisaient étaient causées par précisément la même chose qui vient de se passer la semaine dernière à Minneapolis.

J’étais adolescent à l’époque et ça se passait à l’époque. J’étais adolescent lorsque mon père m’a prévenu, alors que j’apprenais à conduire, que si jamais je devais rencontrer la police, que je devais obéir et faire ce qu’ils disaient. De ne pas répondre insolemment et de faire attention aux mouvements de mes mains. Il m’a prévenu dans les années 60 et nous devons encore dire la même chose de nos jours. C’est l’origine d’une partie de la colère et de la frustration que nous observons dans nos rues. C’est une accumulation de blessures et de déceptions. Mais pas uniquement pour les gens qui sont dans la rue, mais aussi pour des gens de bonne volonté et de décence humaine de toutes les races, de toutes origines, de toutes religions, de toutes sortes.

Une part de nous qui veut lever les mains au ciel et, dans les mots du psalmiste, supplier : combien de temps encore ? Combien de temps encore, Seigneur ? Combien de temps encore ? Et pourtant, nous ne sommes pas victimes du destin. Nous sommes des gens de foi. Nous ne sommes pas condamnés à poursuivre notre passé dans notre présent et dans notre futur. Nul besoin d’être les esclaves du destin. Nous suivons les pas de Jésus. Et Jésus nous a enseigné cela : que l’amour trouvera une voie là où il n’y en a pas. Il nous a enseigné que parfois, vous devez porter la croix et suivre ses pas. Et que si vous osez suivre sa voie de l’amour, vous trouverez la voie de la vie de Dieu. Nous ne nous soumettrons pas au destin. Nous ne devons pas céder au destin. Nous devons oser suivre Jésus dans la voie de l’amour qui peut tous nous sauver.

Mais je n’ai pas la force de faire cela tout le temps. Et je soupçonne que vous non plus. Dieu, si. Et c’est pourquoi le chanteur de spiritual avait une strophe qui disait :

Parfois, je me sens découragé,

et je pense que ma vie est en vain,

mais alors le Saint Esprit

ravive à nouveau mon âme.

Il y a du baume en Galaad

qui guérit les blessés.

Il y a du baume en Galaad

qui guérit l’âme malade du péché.

L’amour, c’est la voie. Il peut tous nous sauver. Et peut-être en avons-nous vu un signe. Et peut-être avons-nous vu la preuve que par la puissance de l’esprit, nous serons capables de le faire.

Les responsables de la santé publique nous ont dit que nous devons tous commencer à porter ces trucs-là lorsque nous sommes dans les lieux publics. Ces masques. C’est intéressant, lorsque vous mettez un masque, ce n’est pas agréable à porter. Ils nous ont expliqué qu’en fait, vous ne le portez pas pour vous sauver. Vous ne le portez pas pour vous protéger vous-même. La raison du port du masque, c’est pour que je ne propage pas quoi que ce soit à vous. Je le porte pour vous protéger. Il s’agit d’un petit inconvénient, un petit sacrifice qui est peut-être en fait un symbole qui représente ce que c’est que d’aimer. Et le miracle possible pourrait être que si je le porte pour vous protéger de moi, et que vous le portez pour me protéger de vous, ou le virus en vous, nous sommes protégés et nous y gagnons tous. Et c’est ça la puissance de l’amour.

Si je fais de la place pour vous, et vous faites de la place pour moi, et si nous collaborons pour créer une société qui a de la place pour tous les enfants de Dieu, dans laquelle tous les êtres humains, chacun d’entre nous est traité comme un enfant de Dieu, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, dans laquelle tout le monde est aimé, tout le monde est honoré, tout le monde est respecté, tout le monde est créé comme un enfant de Dieu. Si nous collaborons tous ensemble à l’édification de ce genre de société et que nous n’abandonnons pas, alors l’amour peut tous nous sauver.

Si vous ne pouvez pas prêcher comme Pierre,

et que vous ne pouvez pas prier comme Paul,

il suffit de dire l’amour de Jésus,

qu’il est mort pour tous nous sauver.

Il y a du baume en Galaad

qui guérit les blessés.

Il y a du baume en Galaad

qui guérit l’âme malade du péché.

Alors marchez ensemble, les enfants. Et ne vous lassez pas car il y a une grande réunion de camp dans la terre promise.

Une note sur Une prière pour la puissance de l’esprit dans le peuple de Dieu :

Du dimanche de Pentecôte jusqu’au premier dimanche de septembre, l’Évêque président Michael Curry et son homologue luthérienne, l’Évêque présidente Elizabeth Eaton, encouragent les paroisses et les personnes à prier régulièrement « Une prière pour la puissance de l’esprit dans le peuple de Dieu. » Cette prière, élaborée par une équipe de chefs de prière luthériens et épiscopaliens à la lumière de la pandémie du COVID, est censée nous unir en une prière commune et nous vivifier pour une mission commune, où que nous nous rassemblions et sous quelque forme que ce soit.

Une prière pour la puissance de l’esprit dans le peuple de Dieu :

Dieu tout-puissant et d’amour,

nous tous rendons grâce pour ta présence sans faille

et l’espérance que tu apportes en des temps d’incertitude et de perte.

Envoie ton Saint-Esprit allumer en nous ton Saint feu.

Vivifie-nous pour vivre comme le corps du Christ dans le monde :

un peuple qui prie, adore, apprend,

rompt le pain, partage la vie, guérit le prochain,

porte la Bonne nouvelle, recherche la justice, se repose et croît dans l’Esprit.

Où que nous nous rassemblions et sous quelque forme que ce soit,

unis-nous dans une prière commune et envoie-nous dans une mission commune,

pour que nous et l’ensemble de la création puissions être restaurés et renouvelés,

à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Les paroisses peuvent incorporer cette prière dans le culte au moment du Recueil du jour, dans le cadre des Prières des Gens, ou à la fin du culte, avant la bénédiction ou le congédiement. Chaque personne peut la prier à tout moment dans le cadre de sa discipline de prière personnelle.

Ce mouvement en faveur d’une prière œcuménique est particulièrement important au moment où nous nous approchons du 20e anniversaire de l’Appel à une mission commune, l’accord luthérien-épiscopalien visant à partager une communion totale au nom de l’objectif général de Dieu dans le monde. La Concorde a été signée le 6 janvier 2001.