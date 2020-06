El cambio virtual de Nuevo Amanecer en medio de la pandemia del COVID-19 refleja el cambio y el crecimiento en los Ministerios Latino/Hispanos

Read this article in English here.

[Servicio Episcopal de Noticias] Cuando la pandemia del coronavirus obligó a los organizadores de Nuevo Amanecer a ofrecer la popular conferencia bienal de los Ministerios Latino/Hispanos en línea, no esperaban atraer la participación mundial.

Históricamente, la mayoría de los asistentes a la conferencia han venido de Estados Unidos, ya que las restricciones de visado y los costos de viaje prohíben una participación más amplia de América Latina y más allá. Pero al adaptar rápidamente la conferencia de tres días en persona a un formato en línea celebrado un sábado al mes durante seis meses, Nuevo Amanecer casi ha duplicado su participación y ampliado su audiencia.

Sorprendentemente, los organizadores descubrieron que el 49% de los participantes fue de América Latina y el Caribe, Europa y África y se unieron a la conferencia virtual mediante computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Alrededor de 700 personas se han registrado para la conferencia virtual 2020, en comparación con 462 participantes en persona en 2018.

“Hemos aprendido que tenemos un alcance más amplio virtualmente”, dijo Luis Enrique Hernández Rivas, co-coordinador de Nuevo Amanecer. “Es increíble cómo funciona el espíritu”.

Ahora en su octavo año, Nuevo Amanecer, celebra y ayuda a los Ministerios Latino/Hispanos de toda la Iglesia Episcopal al brindarles a los participantes oportunidades para establecer contactos y crecer juntos en el discipulado. Se han realizado conferencias previas en Kanuga, un campamento y centro de conferencias en Hendersonville, Carolina del Norte.

La conferencia de seis sesiones se organiza en torno al tema: “He aquí que hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21: 5), que pide a los latinos episcopales y a los involucrados en el ministerio latino a pensar en cómo construir una nueva Iglesia en los tiempos modernos. Cada sesión sucesiva se centra en un tema más pequeño.

“Este Nuevo Amanecer virtual realmente está tratando el tema de la Revelación”, dijo al Servicio Episcopal de Noticias el reverendo Juan Sandoval, archidiácono en la Diócesis de Atlanta y diácono para los ministerios hispanos y la atención pastoral en la catedral de San Felipe. “¿Quién iba a saber que iba a ocurrir la pandemia del COVID-19 y que realmente teníamos que hacer que todo fuera nuevo?”

La primera sesión de la conferencia, celebrada en mayo, se centró en el COVID-19, mientras que la sesión de junio lo hizo sobre la evangelización digital. La tercera sesión, programada para el 11 de julio a la una de la tarde, tiempo del este, se centrará en el liderazgo de las mujeres en la Iglesia y presentará a la Muy Reverenda Miguelina Howell, decana de la catedral Christ Church en Hartford, Connecticut, como la oradora principal. Howell es la primera decana latina de una catedral en la Iglesia Episcopal. The Episcopal Church.

Los temas de las tres sesiones restantes cubrirán la inclusión de latinos en la Iglesia y una celebración del 50 aniversario de los Ministerios Latino /Hispanos, coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana, Hispanic Heritage Month, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El equipo de planificación de Nuevo Amanecer había considerado cancelar o posponer la conferencia 2020, pero decidió hacerla virtual para que los participantes registrados y todos los demás interesados ​​pudieran participar en la formación y el compañerismo.

“[El] coronavirus nos llegó bastante rápido esta primavera, y tuvimos que decidir en un corto período de tiempo cómo íbamos a mantener Nuevo Amanecer”, dijo el reverendo Anthony Guillén, misionero de los Ministerios Latino /Hispanos de la Iglesia Episcopal y director de ministerios étnicos. “¿Lo cancelamos? ¿Esperamos dos años más o hacemos algo virtualmente?”

Los Ministerios Latino /Hispanos de la Iglesia Episcopal brindan orientación para fortalecer y apoyar a las comunidades de habla hispana en la tradición anglicana. Los esfuerzos incluyen ayudar en la plantación de iglesias, proporcionar recursos bilingües para individuos y congregaciones, y ofrecer oportunidades educativas para que los miembros de la Iglesia sirvan a sus comunidades latinas locales.

Los ministerios parroquiales individuales varían. Por ejemplo, los esfuerzos pueden incluir cultivar jardines comunitarios, dar dinero y detergente para ayudar a los feligreses a lavar la ropa, servir comidas a los hambrientos, abogar por una reforma migratoria integral, ofrecer refugio a los inmigrantes indocumentados y ayudar a los trabajadores agrícolas, farmworkers.

“El ministerio latino es el ministerio de la Iglesia”, dijo Rivas. “La conferencia ciertamente se enfoca en el ministerio entre los latinos, pero no solo las personas de América Latina hacen el ministerio latino. Todos están invitados y pueden sentirse capacitados a través de esta conferencia. … Estas oportunidades benefician por igual a latinos y no latinos”.

Nuevo Amanecer no es exclusivo para latinos e hispanohablantes. Pueden participar personas de todas las razas y etnias. Para los que no pueden asistir a las sesiones en vivo, las grabaciones están disponibles en la página de Facebook de los Ministerios Latino /Hispanos de la Iglesia Episcopal y en latinosepiscopales.org.

“Para mí, Nuevo Amanecer significa una oportunidad de aprender más sobre lo que otros ministros e iglesias están haciendo, cómo adoran y quizás nuevas oraciones, nuevos servicios y nuevas caras”, dijo Sandoval. “La creación de redes es mi parte favorita de Nuevo Amanecer, y siempre me doy cuenta que puedo reunirme con conocidos anteriores y [hacer] otros nuevos”.

Esto ayuda a mantener frescos los ministerios y las amistades para latinos y no latinos. Nuevo Amanecer también ayuda a los no latinos que sirven en estos ministerios a comprender mejor las culturas latinas y a aprender cómo adaptar la adoración a diferentes circunstancias.

“Una de las cosas que más nos preocupaba era: ¿Cómo fomentamos virtualmente el sentido de comunidad y nuevas relaciones e incluso ofrecer reuniones plenarias, adoración y talleres?” le dijo Guillén al Servicio Episcopal de Noticias. “Algunas personas dicen que Nuevo Amanecer es como una gran reunión familiar. Es un momento para que las personas en el ministerio se reúnan, establezcan contactos, establezcan conexiones y aprendan unos de otros”.

La sesión virtual de junio, que Guillén organizó, celebrada el 13, comenzó con la bienvenida y la adoración, seguida de una sesión plenaria, titulada “Evangelismo digital y el futuro de la Iglesia”. Luego, los participantes hicieron la transición a cuatro talleres separados de su

elección: “Haciendo ´cosas nuevas´ en la Iglesia”, “Tecnología a su alcance”, “Cómo evangelizar en YouTube” y “Cómo transmitir eventos en vivo”. La mitad de los talleres se ofrecieron en español y la otra mitad en inglés.

Durante la parte del taller, los asistentes se dividieron brevemente en salas de trabajo para colaborar en una lista de soluciones a los problemas que abordaron los líderes de su taller. Después de otro breve descanso de transición, los participantes colaboraron en una hora de café virtual para establecer contactos y compartir lo que aprendieron. La sesión mensual total duró tres horas. Las sesiones futuras se estructurarán de manera similar.

Nuevo Amanecer también ofrece a los niños una lista de reproducción de actividades tradicionales de la escuela dominical antes de comenzar para que puedan participar mientras sus padres asisten a la conferencia.

Adialyn Milien, líder del equipo de comunicación y redes sociales de Nuevo Amanecer, dijo que espera con más interés la sesión final de octubre porque la oradora principal será Ana Victoria Lantigua Zaya, una mujer de la República Dominicana de unos 20 años que sirvió en el equipo de planificación de la Juventud Episcopal en 2019. Episcopal Youth Planning Team in 2019

“Ella terminará la serie porque queremos que la gente entienda que hay espacio para todos en la Iglesia Episcopal; todos son bienvenidos y pueden desempeñar un papel en la Iglesia”, dijo Milien. “En su mayoría tenemos viejos blancos en posiciones de poder, por lo que le estamos diciendo a la gente que el futuro de la Iglesia está en nuestras manos, especialmente en la comunidad latina”.

Una vez que termine la pandemia del COVID-19, las conferencias de Nuevo Amanecer volverán a Kanuga, pero también habrá un componente virtual disponible para los que no puedan asistir en persona.

“Algún día volveremos a los edificios de la Iglesia, y muchos querrán hacerlo, pero no creo que sea lo mismo”, dijo Rivas. “Hemos abierto las puertas de la Iglesia a muchas personas nuevas en todo el mundo, y ahora son parte de nuestra familia”.

– Shireen Korkzan es reportera independiente con sede en el Medio Oeste que escribe principalmente sobre temas de religión, raza, etnia y justicia social. Síguela en Twitter e Instagram @ smkrm5.